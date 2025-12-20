Л евски се класира на финал за Купата на България по волейбол за жени след драматична победа с 3:2 (-19, 18, 11, -14, 16) срещу ЦСКА в първия мач за деня в зала „Христо Ботев“. Двубоят премина през няколко обрата, но „сините“ успяха да измъкнат успеха. На финала те ще срещнат победителя от мача между хегемона в женския волейбол Марица и ЦПВК, които играят по-късно днес.

ЦСКА имаше предимство в първия гейм и го спечели. Левски доминираше в следващите два и успя да обърне. В четвъртия обаче ЦСКА направи добра серия и прати мача в тайбрек. В него „червените“ поведоха с 8:5, но Левски успя да изравни. Двата тима се преследваха в точките. ЦСКА пропусна мачбол, Левски също. В крайна сметка „сините“ стигнаха до успеха с точка на Габриела Жекова.

"Изстрадахме си победата. Полуфиналите не са лесни, а ЦСКА игра добре и ги поздравявам. Емоциите са разделени, защото ми се искаше да покажем по-добър волейбол, но е факт, че отново сме на финал", каза треньорът на „сините“ Радослав Арсов за БНТ след мача.