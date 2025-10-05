"Групата ни е най-тежката. Хубавото е, че поляците ще дойдат с много фенове, много публика. Ще станат интересни мачове. Разчитам да играем колкото се може по-добре и да продължим във втората фаза, където са вече 1/8-финалите и 1/4-финалите", обяви шефът на волейболната федерация Любо Ганев. Както е известно нашите ще бъдат в група с Полша, Украйна, Португалия и Израел.

"Световното първенство вече е минало. Мислим занапред. Имаме да изиграем една волейболна Лига на нациите, надявам се там също да играем много добре, да постигнем добри резултати, момчетата да си затвърдят това самочувствие, което натрупаха тази година и след това за европейското първенство с пълна сила.

Надявам се на пълни зали, а пък те (б.р. момчетата) ще ни зарадват", добави Ганев. Битките ще се проведат във Варна, а първите четири продължават в следващата фаза.