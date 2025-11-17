П резидентът на Българска федерация волейбол Любомир Ганев представи новия селекционер на женския национален отбор Марчело Абонданца, който подписа договор за две плюс една години.

Италианският специалист се завръща на поста, след като работи в България между 2011 и 2014 година.

"Управителният съвет се спря на това да изкопираме модела при мъжете - привлякохме опитен и доказан треньор. Имаме много талантливи поколения, включително световните и европейски шампионки до 19 години. Идеята е възможно най-бързо да интегрираме тези млади състезателки в женския тим и да се подготвим за Олимпиадата през 2032 година. Искаме да имаме боеспособен състав за следващия олимпийски цикъл. Поради тази причина избрахме този треньор. Всички познавате Абонданца, той с готовност прие предизвикателството. Убедени сме, че имаме страхотни състезателки и от тях сега трябва да направим страхотен отбор, както направихме при мъжете. Нужна ни е много работа, много себераздаване, за да направим един задружен отбор. Целите са поставени, трябва да започнем да мечтаем", заяви Ганев на пресконференция.

Ако бъдат изпълнени минималните изисквания на БФВолейбол, контрактът на 55-годишния специалист ще бъде подновен автоматично.

Ганев е категоричен, че родната централа няма да натурализира чуждестранни волейболистки за националния тим.

"Вече е доста сложно да натурализираш състезателка. Трябва да докажем, че една волейболистка е живяла минимум три години в България и едва тогава от ФИВБ решават дали ще дадат разрешение след още една година. На Леон му отне четири години да заиграе за Полша. Евентуално може да се натурализират само млади състезателки, но това за нас не е самоцел", каза още Любомир Ганев.

Марчело Абонданца е щастлив да се завърне в България, като той ще съвместява поста национален селекционер с работата в турския гранд Фенербахче на клубно ниво.

"Благодарности за президента и управителния съвет за гласуваното доверие. Не сме говорили много, защото стимулът ми е голям. Трябва да направим качествен скок от девойките към жените. Трябва да развием всички млади волейболистки в състава. Всичко това, което говорехме като концепция с Любо Ганев, ме впечатли. Направеното до момента ме задължава да подходя амбициозно към тази задача. Във всички случаи искаме подобрение на резултатите. Можем да го постигнем. За всичките тези години работих на три континента и в шест държави. Промених се като човек за това време. Виждам хубав проект, а има много познати лица от предишния ми престой, с които работихме много добре. Сега искам да постигнем резултатите, които не успяхме преди 12 години. Ще ми трябва време. Мъжкият национален тим направи наистина невероятни неща. Трудно е да си представим, че жените ще се стремят към това още от самото начало, но с времето идеята е да надграждаме. Успехите на мъжете ще ни служат като мотивация. Започнахме разговори с федерацията, но още няма официални новини за състава моя щаб. В Лигата на нациите ще ни бъде много трудно. Волейболистките са млади, но това е начинът да растат. Трябва да се фокусираме върху желаното място в ранглистата след пет години", заяви Абонданца пред медиите.

