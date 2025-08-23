Ц анко Цанков започна опит за световно постижение за 24-часово плуване, без да спира във водите на река Дунав. Той е преминал пет от 7-е най-трудни водни маратона в света и е световен шампион и рекордьор по плуване в ледени води.

Плувецът влезе в дунавските води от брега при винарска изба „Бонония естейт“ - с. Кошава, община Видин. Разстоянието до град Оряхово е около 135 км, коментира за БТА мениджърът му Николай Илиев.

„Правим 24 часа само плуване, като Цанко Цанков няма право да докосва или да се качва на лодка, както и на помощни средства”, допълни той.

Посрещането на Цанков е утре - 24 август, около 11:00 часа в Крайдунавския парк на Оряхово.

24-часовото плуване се осъществява в партньорство с Българската федерация по плувни спортове. Официален съдия на водещата лодка е Велислав Цеков - председател на съдийската комисия на федерацията.