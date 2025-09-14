И спанският пилот на Дукати Марк Маркес спечели Гран При на Сан Марино в MotoGP, като триумфира на пистата в Мизано с най-добро време - 41:20.898 минути. Това стана ден, след като 32-годишният каталунец, който е лидер в генералното класиране в Кралския клас, падна в спринтово състезание, но сега затвърди пълната си доминация през сезона и почти докосва своята 7-а титла.

За сезонна победа №11 по-големият от братята Маркес изпревари победителя от спринта вчера Марко Бедзеки (Италия, Априля), който изостана с 0,568 секунди, а трети завърши по-малкият му брат - Алекс Маркес (Грезини), чието забавяне бе повече от 7 секунди и половина.

Челната петица в днешното състезание се допълва от италианците Франко Морбидели (Пертамина Ендуро) и Фабио Ди Джанантонио (Пертамина Ендуро).

В генералното класиране Марк Маркес увеличи преднината си, като вече има 512 точки, по-малкият му брат – 29-годишният Алекс Маркес, е с 330, а италианецът Франческо Баная с Дукати, който отпадна в днешното състезание, е с 237.

Следващият кръг от сезона е Гран При на Япония след две седмици.