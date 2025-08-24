И спанецът Марк Маркес направи поредна крачка към спечелването на седма световна титла в MotoGP с победа в състезанието за Голямата награда на Унгария, 14-и кръг за сезона.

За 32-годишния пилот на Дукати Леново това бе десета победа през сезона и седми пореден дубъл от успех в редовното и в спринтовото състезание. Така той вече води със 175 точки на върха в класирането при оставащи само 8 кръга до края на сезона и единствено чудо може да го раздели от триумфа.

На "Балатон Парк" Маркес потегли от полпозишън, но още в първата обиколка падна до третото място в класирането, след като бе изпреварен от италианците Марко Бедзеки (Априля Рейсинг) и Франко Морбидели (VR46).

В четвъртата обаче той вече бе втори, а в 11-ата се върна и на първата позиция и до края не я изпусна. Маркес измина 26-те обиколки за 42:37.681 минути. Втори на 4.314 секунди остана неговият сънародник Педро Акоста (Ред Бул КТМ), а трети на 7.488 секунди се нареди Бедзеки. Всички останали пилоти останаха на над десет секунди зад победителя, като четвърти е испанецът Хорхе Мартин (Априля), а пети е италианецът Лука Марини (Хонда).

В класирането Маркес води с 455. Втори с 280 е неговият брат Алекс Маркес (Грезини Рейсинг), който днес остана на 14-а позиция. Трети с 228 точки е италианецът Франческо Баная (Дукати Леново), финиширал днес девети.

Следващият кръг в MotoGP е след две седмици на домашен терен на Маркес - за Гран При на Каталуня.