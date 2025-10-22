М еждународната шахматна федерация (ФИДЕ) обяви, че ще разследва поведението на бившия световен шампион Владимир Крамник около смъртта на гросмайстор Даниел Народитски.

Тази седмица 29-годишният американец беше намерен мъртъв, а основната версия около кончината му предполага самоубийство, макар и публично нищо да не бе обявено.

Изпълнителният директор на ФИДЕ Емил Сутовски заяви пред Ройтерс, че ще се разследва ролята на Крамник в цялата мрачна история. 50-годишният руснак непрестанно атакуваше покойния с обвинения, че мами в онлайн пространството.

В същото време Народитски бе изключително популярен стриймър и коментатор, а в канала си в Туич през миналата седмица при последната си изява оповести, че вече не издържа на тормоза, на който е подложен.

Световният №2 Хикару Накамура вече осъди поведението на Крамник. Бившият шампион на планетата Магнус Карлсен пък каза в друго видео, че отношението на Крамник към Народитски е било "ужасно". Индийският гросмайстор Нихал Сарин също заяви, че Крамник "трябва да си плати за това, което стори".

Пред Ройтерс Крамник заяви, че ще коментира случая изцяло пред президента на ФИДЕ Аркади Дворкович и няма да дискутира мнението на Сутовски. В последните години руският гросмайстор, който спечели по много дискусионен световната титла срещу Веселин Топалов през 2006 година, многократно се забърква в конфронтации с други гросмайстори.

Народитски бе възпитаник на университета в Станфорд. Той е бивш световен шампион до 12 години. Неговите родители са евреи емигранти от Съветския съюз. През миналата година Народитски стана девети на световното първенство по блиц.