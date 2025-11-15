М икаела Шифрин спечели първия в слалом при жените от новия сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви (Финландия). Американката показа, че се намира в много добра форма, като постигна рекордна 102-а победа в Световната купа и 65-а в слалома. Това е 4-и успех за Шифрин в Леви и 16-о класиране за нея на подиума във финландския курорт.

Шифрин даде общо време 1:48.92 минути, като бе начело още след първия манш. На второ място остана албанката Лара Колтури, която завърши на 1.66 секунди от победителката. Трета се нареди Ема Айхер (Германия), за която това е първи подиум в Световната купа. Айхер изостана на 2.59 секунди зад Шифрин. 

Носителката на кристалния глобус в слалома от Световната купа през миналия сезон Зринка Лютич (Хървания) завърши едва шеста, с изоставане от 2.80 секунди.

„Доверявам се на тренировките с екипа си и определено се чувствам като у дома си тук. Важно беше да започна сезона добре. Не съм карала много след контузията, но съм щастлива от победата“, коментира Микаела Шифрин.

ски ски алпийски дисциплини Микаела Шифрин Световна купа слалом