М икаела Шифрин спечели първия в слалом при жените от новия сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви (Финландия). Американката показа, че се намира в много добра форма, като постигна рекордна 102-а победа в Световната купа и 65-а в слалома. Това е 4-и успех за Шифрин в Леви и 16-о класиране за нея на подиума във финландския курорт.

Шифрин даде общо време 1:48.92 минути, като бе начело още след първия манш. На второ място остана албанката Лара Колтури, която завърши на 1.66 секунди от победителката. Трета се нареди Ема Айхер (Германия), за която това е първи подиум в Световната купа. Айхер изостана на 2.59 секунди зад Шифрин.

Носителката на кристалния глобус в слалома от Световната купа през миналия сезон Зринка Лютич (Хървания) завърши едва шеста, с изоставане от 2.80 секунди.

„Доверявам се на тренировките с екипа си и определено се чувствам като у дома си тук. Важно беше да започна сезона добре. Не съм карала много след контузията, но съм щастлива от победата“, коментира Микаела Шифрин.