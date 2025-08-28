Д имитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Порто (Португалия) с награден фонд 91 250 евро.

263-ият в световната ранглиста Кузманов отстъпи пред поляка Даниел Михалски с 6:4, 5:7, 5:7 за два часа и 45 минути игра.

Кузманов и Михалски си размениха по един пробив в началото на първия сет, който българинът приключи с втори пробив в десетия гейм за 6:4. Последва още по-оспорвана втора част, в която Димитър Кузманов навакса изоставане от 2:3 до 4:3 и водеше с 5:4, но полският тенисист взе следващите три гейма и стигна до 7:5 в своя полза.

Кузманов поведе с 5:2 в третия сет и при 5:3 сервира за спечелването на срещата, включително пропусна мачбол, след което Даниел Михалски изравни за 5:5. Със серия от общо пет поредни гейма полякът триумфира при 7:5.

С достигането си до втория кръг българинът заслужи 6 точки за световната ранглиста и 1535 евро от наградния фонд.

32-годишният пловдивчанин за последно участва в надпревара от същия ранг в София през миналата седмица, но отпадна на старта. През юни Димитър Кузманов игра финал на турнир в Роаян (Франция).

