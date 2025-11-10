О бщо 24 баскетболисти попаднаха в разширения състав на мъжкия национален отбор на България за предквалификациите за Евробаскет 2029. “Лъвовете” са в група B на първия етап от пресявките, заедно с Норвегия и Армения. Окончателният състав на представителния ни тим ще бъде обявен на 19 ноември.
Националите ще се съберат на 23 ноември (неделя) в Ботевград. На 27-ми България ще започне участието си в предквалификациите за Евробаскет 2029 с домакинство на Армения от 19.00 ч. в “Арена Ботевград”.
Наставникът Любомир Минчeв се спря на следните играчи:
1. Коди Милър-Макинтайър - Цървена звезда
2. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)
3. Деян Карамфилов - Рилски спортист
4. Константин Тошков - Балкан
5. Лъчезар Тошков - Миньор 2015
6. Мартин Русев - Спартак Плевен
7. Георги Герганов - Ботев Враца
8. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)
9. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)
10. Илиян Пищиков - Балкан
11. Мирослав Васов - Рилски спортист
12. Борислав Младенов - Виена (Австрия)
13. Иван Алипиев - Местре (Италия)
14. Георги Боянов - Черно море Тича
15. Христо Бъчков - Рилски спортист
16. Николай Стоянов - Черно море Тича
17. Йордан Минчeв - Кемниц (Германия)
18. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)
19. Димитър Димитров - Балкан
20. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99
21. Симеон Лепичев - Пиаца Америна (Италия)
22. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)
23. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)
24. Цветомир Чернокожев - Черно море Тича
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE