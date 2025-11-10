О бщо 24 баскетболисти попаднаха в разширения състав на мъжкия национален отбор на България за предквалификациите за Евробаскет 2029. “Лъвовете” са в група B на първия етап от пресявките, заедно с Норвегия и Армения. Окончателният състав на представителния ни тим ще бъде обявен на 19 ноември.

Националите ще се съберат на 23 ноември (неделя) в Ботевград. На 27-ми България ще започне участието си в предквалификациите за Евробаскет 2029 с домакинство на Армения от 19.00 ч. в “Арена Ботевград”.

Наставникът Любомир Минчeв се спря на следните играчи:

1. Коди Милър-Макинтайър - Цървена звезда

2. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)

3. Деян Карамфилов - Рилски спортист

4. Константин Тошков - Балкан

5. Лъчезар Тошков - Миньор 2015

6. Мартин Русев - Спартак Плевен

7. Георги Герганов - Ботев Враца

8. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)

9. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)

10. Илиян Пищиков - Балкан

11. Мирослав Васов - Рилски спортист

12. Борислав Младенов - Виена (Австрия)

13. Иван Алипиев - Местре (Италия)

14. Георги Боянов - Черно море Тича

15. Христо Бъчков - Рилски спортист

16. Николай Стоянов - Черно море Тича

17. Йордан Минчeв - Кемниц (Германия)

18. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)

19. Димитър Димитров - Балкан

20. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99

21. Симеон Лепичев - Пиаца Америна (Италия)

22. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)

23. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)

24. Цветомир Чернокожев - Черно море Тича

