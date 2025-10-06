П ървата ракета на България Виктория Томова остана на 115-ото място в световната ранглиста по тенис при жените.

30-годишната софиянка, която отпадна във втория кръг на квалификациите на турнира в Пекин, има актив от 660 точки.

Елизара Янева продължи изкачването си в класацията. 18-годишната българка, която записа титла и полуфинал в турнири от веригата на Международната федерация ITF в Пазарджик през миналия месец, прогресира с 46 места в подреждането, заемайки рекордната в кариерата си 418-а позиция със 130 точки.

Друга българска тийнейджърка Лидия Енчева, 19-годишна, също отбеляза рекорден прогрес след полуфинал в Пазарджик и четвъртфинал в Кампулунг (Румъния), като вече е 548-а с 88 точки.

В челото на класацията няма промени. Начело е шампионката от Откритото първенство на САЩ Арина Сабаленка (Беларус) с 11010 точки, следвана от Ига Швьонтек с 8553 точки и американката Коко Гоф, която има 7263 точки в актива си.