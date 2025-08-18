Н ационалният отбор на България по волейбол за жени победи Канада с 3:2 (26:24, 23:25, 23:25, 25:19, 15:13) в последния си мач от приятелския турнир в Шанчжън, Китай.

Двата тима изиграха изключително оспорван мач, в който показаха, че са равностойни. Канада е и първият съперник на българките на световното първенство в Тайланд, като двубоят е насрочен за събота (23 август). Така отборът взе психологическо предимство преди срещата през уикенда, която има много по-важно значение.

В предишните дни България загуби от тима на Нидерландия с 2:3, след като тимът водеше в резултата с 2:0. Ден по-рано българките допуснаха поражение и от световния шампион Сърбия с 1:3.