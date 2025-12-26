Н ационалът Симеон Николов изведе отбора на Локомотив Новосибирск до финал за Суперкупата на Русия. Волейболистите на Пламен Константинов победиха Динамо Москва с 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28) в първата полуфинална среща в Санкт Петербург.
Симеон Николов изигра много силен мач за Локомотив през погледа на почти цялото си семейство. Разпределителят записа 9 точки (2 аса, 3 блокади). Да го подкрепят в Санкт Петербург бяха дошли родителите му Мая Николова и Владо Николов, както и сестричката му Дария и брат му Филип. В спора за Суперкупата на Русия Мони Николов и компания ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между Зенит Санкт Петербург и Зенит Казан.
