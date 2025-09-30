П осрещачът на националния отбор Мартин Атанасов заяви при прибирането на тима от световното първенство по волейбол във Филипините, че съставът има сили да вземе медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. В неделя националите спечелиха сребърните медали на Мондиала, а тази сутрин бяха посрещнати като герои на българска земя.

"Не очаквахме чак такова посрещане. Малко сме уморени и неадекватни. Сега имаме нужда да се приберем и да починем, но наистина е невероятно. Още спим и не можем да осъзнаем за какво става въпрос, но еуфорията е много голяма, а денят тепърва започва", каза Атанасов. "Правим всичко това за хората, за държавата, за емоциите. Най-хубавото нещо са положителните емоции в хората, които можеш да видиш. Това ми е първи медал с националния отбор и винаги ми е било голяма мечта да го направя. Другата ми мечта е да участвам на Олимпиада. Едната мечта вече е постигната, другата е много близо. С този отбор, с този колектив и с работата, която полагаме, е напълно възможно да вземем медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2008 година.

Съотборникът му Аспарух Аспарухов заяви при прибирането на националния отбор на България по волейбол на летище "Васил Левски", че е много горд от това, което е постигнал тимът, който в неделя стана световен вицешампион за мъже. Аспарухов и останалите играчи от отбора се завърнаха в София с полет от Истанбул с правителствения самолет, а на правителствения ВИП бяха посрещнати от журналисти и от най-близките си.

"Не бяхме сигурни какво ни очаква при посрещането, но благодаря на всички, които са тук. Наистина е невероятно. Всеки спортист мечтае да се прибира по този начин в страната си. Много съм горд от това, което постигнах, но сега трябва да преследвам и по-големи цели", каза Аспарухов.

На летището Аспарухов бе посрещнат от своя баща, който носи същото име като него. "Всички трябва да сме доволни от това, което се случи. Пожелавам на всеки родител да изживее това, което на нас ни се случи. Всичко това е свързано с най-високи нива на отговорност на всички, които участваха в процеса и трябва да им благодаря", заяви Аспарухов-старши.

