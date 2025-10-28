Г олемият български шампион - Карлос Насар, замина в понеделник следобед за Бахрейн. Българинът ще бъде специален гост на Азиатските юношески игри.

Идеята е Насар да награди част от призьорите в турнира по вдигане на тежести. Визитата на българина в Близкия Изток ще продължи няколко дни. За нея много се вълнува и ръководителят на федерацията в Бахрейн Ешак Ебрахим Ешак, който също е отправил покана за участието на Насар.

Не е тайна, че оттам от години искат Насар да се състезава за тях, но той остава верен на България, въпреки мултимилионното предложение