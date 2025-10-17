К арлос Насар, призна, че все повече се замисля да започне да вдига за друга страна заради проблемите с родната федерация по щанги. Тежкоатлетът сподели, че се притеснява от възможността правата му да бъдат спрени. „Аз правя всичко възможно да остана в страната си, да развявам българското знаме, да се състезавам за страната си. Днес имаме среща с г-н Терзиев, за да видим какво можем да направим по въпроса. Започвам все повече да се замислям да напусна страната си, тъй като решение тук ще намирам много трудно, въпреки че имам доста обаждания. Ще търсим вариант, наистина правим всичко възможно, за да можем да останем“, призна олимпийският шампион от Париж.

Що се отнася до спонсорите, Насар заяви: „Аз 100% имам повече спонсори. Да, имаме предложения за нови спонсорства. Аз досега съм си покривал разходите по някакъв начин, получавал съм средства, но въпросът е, че това са лични мои спонсорски договори. Средствата са давани за мен, а аз слагам парите на улицата и залагам за моята подготовка, за да отида и да вдигна българското знаме най-горе. Виждате сега как обществеността е объркана какво се случва. Това всичко го понасям аз. Не е много приятно това нещо, но в крайна сметка аз мога гордо да заявя какво се случва с тези неща, защото съм на страната на истината и от мен може да очаквате да чувате истината“.

Карлос Насар говори и по актуалните въпроси свързани с него, като той засегна основно темата за напрежението между него и президентът на федерацията ни по вдигане на тежести – Стефан Ботев. „Все още няма как да се стабилизира, тъй като не са постъпили нови спонсори във федерацията и няма никакви промени“, започна Насар.

Що се отнася до скандала със Стефан Ботев, Насар заяви: „Последната ситуация е, че нямам такива намерения да подписвам договора, докато Стефан Ботев е във федерацията. Не се е свързал, той очаква ние да се свържем с него. Той не може да покрие нашите условия за подготовка, което означава, че ние няма как да подпишем договор с него. Тази федерация няма план за действие, няма правилна работа, няма финансиране, което може да покрие моя екип и моите разходи за годината. Няма какво да говорим толкова“, аргументира отказа си да подпише договор с федерацията Насар.

„Има предвид, че споменава моето име, други имена, след което евентуално ме канят на срещи, които няма как да откажа. Аз не се страхувам да застана с позицията си и да говоря с когото и да е. Аз съм на страната на истината и това нещо ми дава смелостта и увереността, че няма как да сбъркам, след като казвам истината“, увери тежкоатлетът.

Насар говори и за срещата си с лидера на партия ДПС-Ново начало Делян Пеевски: „Срещата с г-н Пеевски, както знаете, Стефан Ботев отиде и каза няколко изречения, че аз съм благодарение на федерацията, че той е единственият спонсор на федерацията, но аз не съм получил и една стотинка от федерацията, не съм зависим от нито един политик и никога не съм получавал средства от политици. Това нещо трябваше да бъде изяснено, все пак, защото не е хубаво да ни свързват по този начин“.

„Стефан Ботев не ме е карал да ходя на никакви срещи, но самата свръзка ме провокира да отида на срещи, само че единственият спонсор на федерацията е той, което означава, че Стефан Ботев не може да открие други спонсори, а като не може, ние имаме някъде задължения от 1 милион. С цялото ми извинение, 1 милион правят месечен оборот някои ресторанти“, разясни Карлос Насар за проблемите на федерацията.

