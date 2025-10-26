Надя Тончева направи показно на представителката на домакините Сара Хадем в мача за третото място на турнира "Магистрал", на чийто финал позира с царицата.

О смото издание на шахматния фестивал в Саламанка привлече значителен медиен интерес. Събитието е гордост за испанския град и съчетава състезателен, образователен и обществен елемент, превръщайки спорта в културен празник, а българката Надя Тончева спечели бронзов медал.

Тази година турнирът „Магистрал” събра 6 изявени фигури от световния шахмат. Сред тях са перуанската легенда Хулио Гранда Сунига, иранско-испанската гросмайсторка Сара Хадем, украинският световен шампион Руслан Пономарьов, испанската гросмайсторка Сабрина Вега, актуалният световен шампион до 20 години от Индия Пранава Венкатеш и българската гросмайсторка Надя Тончева, която бе дебютантка на отминалото европейско.

Както и в предходните издания, организаторите поддържат равен баланс между жени и мъже, което придава на турнира съвременен и отличителен характер, в духа на модерното разбиране за шаха.

19-годишната Тончева направи силен дебют в това елитно състезание и спечели третото място с впечатляващите 5 точки. Победител стана Пранава Венкатеш (8,5 т.), следван от Руслан Пономарьов (7 т.).

Организаторите отбелязаха, че нашето момиче се е показало като съперник, изключително труден за преодоляване. Испанските медии и сайтът на фестивала www.salamancachess.com нарекоха Надя Тончева "откритието на турнира" и "гладиаторката", подчертавайки нейния агресивен стил на игра. В последния десети кръг в борба за третото място, което за първи път се заема от жена, българката убедително победи испанската представителка Сара Хадем, с което си осигури бронзовия подиум.