Н ационалката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите УТА 125 в Керетаро (Мексико) с награден фонд 115 хиляди долара. Българката и Селена Яничиевич (Франция) победиха Лян Тран (Нидерландия) и Анита Вагнер (Босна и Херцеговина) с 6:0, 6:3 за 62 минути, след като доминираха през целия мач. Каратанчева заработи 49 точки за световната ранглиста и 1300 долара, а в спор за място на финала двете ще играят по-късно днес срещу водачките в схемата Валерия Страхова (Украйна) и Алисия Ереро Линана (Испания).

Българката има седем титли на двойки от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) в кариерата си, за последно в Пазарджик в края на септември, но никога не е печелила турнир на WТА. В надпреварата на сингъл Каратанчева отпадна на старта.

Диа Евтимова пък се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Хилтън Хед (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара. Българката и Елена-Теодора Кадар (Румъния), втори поставени в схемата, победиха американките Киара Хардинг и Камил Алегре с 3:6, 6:4, 10:4 за 78 минути. В решителната трета част Евтимова и Кадар поведоха с 8:2 и без проблеми затвориха мача.

В спор за място на финала двете ще играят срещу номер 4 Миа Слама (САЩ) и Габриела Броудфут (Република Южна Африка). На сингъл Евтимова отпадна във втория кръг след поражение от Дженсън Дияни (САЩ) с 1:6, 3:6 за 67 минути.

