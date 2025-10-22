Б ългарският волейболен национал Симеон Николов изигра силен мач за Локомотив Новосибирск в първата си изява пред публиката на новия си волейболен тим отвъд Европа (б.р. – Старият континент и Азия са разделени условно от планината Урал и всичко източно от нея е в Азия, както е и в случая).

Юношата на Левски София и световен вицешампион от Филипините помогна на водения от българския треньор с руски разбирания Пламен Контантинов отбор да стигне до обрат над Динамо-Урал Уфа с 3:1 (38:40, 25:17, 25:15, 25:17).

Пред пълните трибуни на "Локомотив Арена" в т.нар. столица на Сибир 18-годишният разпределител бе неудържим с 13 точки (6 аса, 5 блокади).

Най-резултатен за успеха бе белгиецът Сам Деру с 16 точки, Дмитрий Лизик добави 15, а Омар Курбанов 14.

За Николов това бе втори мач за Локомотив, при това – втори победен.