Н икола Цолов говори пред NOVA преди предстоящото състезание Гран При на Абу Даби. "Късметът не беше на наша страна през целия уикенд и въпреки това бяхме в топ 10 във всяка сесия. С отбора се разбираме супер. Радвам се, че мога да споделя тези две състезания с моя съотборник. Достатъчно добър е за Формула 1 и това ме бута да се справям по-добре. В Катар бях по-бърз от него и това бе голям плюс за мен", сподели той.

"Всички имаха физиотерапевти преди, само аз нямах. Сега мога повече да се фокусирам върху карането и да се наслаждавам", добави Никола Цолов.

