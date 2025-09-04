Никола Цолов се произнесе за бъдещето си.

Б ългарският пилот във Формула 3 Никола Цолов коментира бъдещето си с пост във Facebook.

По-рано днес излезе информация, че пилотът ни е гласен за промоция във Формула 2 през следващия сезон.

18-годишният българин сподели, че когато има новини за бъдещето му, ще бъде обявено в официалните му социални мрежи.

"Благодаря много за подкрепата от България тази сутрин, но всичко идва с времето си. Когато има новини за бъдещето ми, ще бъде обявено в официалните ми социални мрежи. Към Монца", написа Цолов.