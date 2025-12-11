Б ългарският пилот във Формула 2 Никола Цолов зае 11-о място във втория ден от тестовете след края на сезона в Абу Даби. Той остана на 0.843 секунди от лидера Оливър Гьоте (MP Motorsport), който за втора поредна сесия оглави класирането с време 1:37.049 минути.

Цолов бе най-активният състезател на пистата и завъртя впечатляващите 120 обиколки, като се фокусира основно върху дълги серии. Най-близо до него по този показател се нареди шампионът във Формула 3 Рафаел Камара, който записа 115 тура за Invicta Racing. Двамата бяха основни конкуренти през изминалата кампания и завършиха на първите две места в крайното подреждане на по-ниския клас.

В сутрешната сесия Никола даде 9-о време от 1:37.892 минути. Следобед българинът записа 73 обиколки и завърши 13-и с постижение от 1:41.851 минути. В първия ден от тестовете той също бе класиран на 13-а позиция.

Утре предстои последният ден от изпитанията на пистата Яс Марина, с който сезонът във Формула 2 окончателно приключва.

