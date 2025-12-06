Н икола Цолов стигна до подиума още във втората си седмица като пилот във Формула 2. Навръх именния си ден, българинът се нареди на трето място в спринта в Абу Даби, последен старт за този сезон. Цолов, който трябваше да дебютира във Формула 2 през следващата година, но влезе в сериите още сега, отново впечатли с изявите си и се справи много добре в спринта на „Яс Марина“.

Пилотът на Кампос Рейсинг тръгна от пета позиция, след като получи наказание от 3 места след квалификацията. Още в началото той успя да вземе две позиции и се изкачи до третото място, като изпревари Оливер Гьоте и Виктор Мартинс, които започнаха да се борят за позициите зад него. В челото съотборникът на Цолов Арвин Линдблад, който от следващия сезон ще кара във Формула 1, запази челната си позиция.

Цолов запази спокойно третата си позиция и никой не успя да застраши мястото му на подиума. В челото Линдблад удържа Джошуа Дюрксен и взе победата. Така Кампос Рейсинг стигна до първо и трето място в спринта благодарение на Линдблад и Цолов.

Цолов вече има 12 точки във Формула 2, въпреки че дебютира преди седмица. Утре на „Яс Марина“ предстои основното състезание.