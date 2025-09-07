Н икола Цолов завърши втори в генералното класиране на Формула 3 за този сезон. Българинът си гарантира второто място, след като финишира втори и в последното състезание за сезона във Формула 3 на „Монца“. Той завършва сезона с 6 класирания на подиума и две победи.

Пилотът на Кампос Рейсинг стартира от пето място на "Монца", като успя да се изкачи до второ. Състезанието бе изпълнено с инциденти и с влизания на кола за сигурност. Пред Цолов завърши само съотборника му Тасанапол Интрапувашак, който записа своята втора победа за сезона.

С 18-те точки, които взе с второто място на „Монца“, Цолов събра 124 в генералното класиране и изпревари съотборника си в Кампос Мари Боя, който завърши 9-и днес и остана трети в общото подреждане със 116 т. Шампион още преди последния кръг стана Рафаел Камара (Трайдънт), който завършва сезона със 166 т.

С двойната победа на „Монца“ пък Кампос Рейсинг стигна до отборната титла в шампионата. Тимът изпревари Трайдънт. Това е първа титла при конструкторите за Кампос Рейсинг във Формула 3.