Б ританецът Ландо Норис от отбора на Макларън спечели състезанието за Гран При на Мексико във Формула 1 и излезе начело в генералното класиране в Световния шампионат. Норис - който стартира от поулпозишън след успеха в квалификациите, спечели вероятно най-доминиращата победа в кариерата си, след като от втората обиколка излезе начело и до края само увеличаваше преднината си.

Победата му гарантира и първа позиция в генералното подреждане, но само с точка пред съотборника си в Макларън Оскар Пиастри. За новия лидер това е завръщане на върха от април месец насам. Това е шеста победа за Норис през сезона, но тя може да се окаже и с огромна тежест за крайната победа. Освен това, тя е първа за него на пистата "Ерманос Родригес". Времето му днес е 1 час, 37 минути 58.574 секунди и приключи с преднина от 33.324 секунди пред Шарл Льоклер (Монако). Tрети се нареди Макс Ферстапен на 31.049 секунди, макар през цялото време да се беше решил да кара с меки гуми. Нидерландският четирикратен шампион в края на състезанието се опита да вземе и 2-ото място, но не му се получи – най-вече заради изоставането в ранните етапи. А обиколка преди края вкарването на виртуална кола за сигурност му отне шанса и за последна атака.

Четвъртото място беше сензационно за британеца Оливър Беърман от отбора на Хаас, който приключи с изоставане от 40.955 секунди. 20-годишният състезател се защити блестящо срещу атаките на Пиастри в последните етапи от състезанието и записа най-доброто си лично постижение в шампионата. Пети е Оскар Пиастри (Австралия) от Макларън на 42.065 секунди, а топ 6 допълни Кими Антонели от Италия и пилот на тима на Мерцедес с пасив от 47.837 секунди.

В генералното класиране за Световната купа Норис излезе на върха с 357 точки, следван от Пиастри с 356. Ферстапен – който продължава да топи изоставането от върха, вече е с 321 точки на третата временна позиция. В генералното подреждане следват Джордж Ръсел (Великобритания) с 258, Шарл Льоклер (Монако) с 210 и Люис Хамилтън със 146 точки.

Следващото състезание е за Гран При на Бразилия на 9-и ноември, следвано от състезанието в Лас Вегас на 22-и другия месец. Катар е домакин на 30-и ноември преди Световният шампионат да завърши в Абу Даби. Ранният аванс на Норис, който той си гарантира още след първия завой – и заради влизането на Льоклер и Ферстапен в шикана, беше затвърден на петата обиколка. Това превърна състезанието в Мексико в битка за 2-ото място, което в крайна сметка беше овладяно от Льоклер.

Първоначалното вълнение отшумя за няколко обиколки, преди всичко отново да стане напрегнато в 6-та обиколка, като направи впечатление разправията по радиото, в което Ферстапен си навлече гнева на Джордж Ръсел, който искаше да се заповяда на нидерландеца да му върне 4-ото място. Хамилтън, който даваше всичко от себе си, за да се добере поне до атака за подиума, трябваше да се примири със лошия си ден след 11-ата обиколка. Той получи 10-секундно наказание заради отклонението си в завой 4, оставяйки Беърман на трето място в класирането. Изоставането му от Ферстапен намаляваше до две секунди в тези етапи от гонката, а Норис вече беше с над осем секунди преднина пред Льоклер на върха.

Явно не преценил гумите, Льоклер влезе в бокса на 32-рата обиколка, докато младокът Беърман изпревари Цунода на четвърто място в завой 1 и доказа, че ще се бори за подиума. След 49-ата обиколка Ферстапен и след смяна в бокса вече използваше добре своите меки гуми и ги накара да издържат, докато започна да се приближава до Льоклер. Джордж Ръсел вече беше на 1.2 секунди зад Беърман, който дръпна и с 2.2 над Пиастри.

За Норис това беше почти перфектният уикенд, тъй като и двамата му съперници в шампионата останаха зад него и колкото и да взеха топки, той отива с ролята на фаворит за титлата преди Бразилия. При конструкторите новите шампиони от Макларън вече имат 713 точки, пред Ферари с 356 и 355 за Мерцедес. Четвъртото място е за Ред Бул с 346 точки.

