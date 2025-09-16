А мериканецът Кордел Тинч спечели титлата в бягането на 110 метра с препятствия по време на шампионата на планетата по лека атлетика в Токио.

В едва втория си сезон на това ниво роденият в Чикаго 25-годишен тъмнокож здравеняк стигна до златния медал с впечатляващия резултат от 12.99 секунди.

Втори с лично постижение от 13.08 секунди се нареди Орландо Бенет от Ямайка, а бронзът стана притежание на сънародника му Тайлър Мейсън с 13.12 секунди, което пък бе изравнено лично постижение за него.

Изненада предизвика фактът, че олимпийският първенец Грант Холоуей (САЩ) приключи участието си още на полуфиналите и така се размина с мечтата си да стане световен шампион за четвърти пореден път.

Място в историята пък намери Фейт Кипйегон, която спечели серийно каре на 1500 метра при жените. Кенийката потегли с много високо темпо още от първите метри и финишира за 3 минути и 52.15 секунди. Така тя се изравни с мароканеца Хишам ел Геруж, който е единственият друг атлет, печелил четири световни титли на километър и половина.

Среброто остана за друга кенийка - Доркус Евой, с 3:54.92 минути, а Джесика Хъл от Австралия взе бронза с 3:55.16 минути.

В хвърлянето на чук при мъжете канадецът Итън Кацберг завоюва златния медал с постижение от 84,70 метра. Така той вече има едно олимпийско злато и две световни.

Всички шест хвърляния на Кацберг преминаха границата от 81 метра, което само затвърди неговата доминация в сектора.

Германецът Марлин Хумел взе среброто с лично постижение от 82,77 метра - с цял метър и половина повече от стария му личен рекорд. Унгарецът Бенце Халас допълни почетната стълбичка с 89,69 метра.

В скока на височина при мъжете титлата отиде при новозеландеца Хемиш Кър. Олимпийският шампион от Париж записа 2,36 метра. Втори с 2,34 метра завърши южнокореецът Ву Сан-хьок, а с бронз приключи чехът Ян Щефела с 2,31 метра.

Много силни резултати бяха записани и в бяганията на една обиколка при мъжете и жените, чиито полуфинали бяха днес.

При жените американката Сидни МакЛафлин-Леврон постави национален рекорд на САЩ и най-добро постижение за сезона с 48.29 секунди, а при мъжете най-силен резултат за годината постигна Бусанг Кебиначипи от Ботсвана с 43.61 секунди.