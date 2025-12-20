Вал Гардена, Александър Минев
Франьо Фон Алмен спечели класическото спускане във Вал Гардена от връх Чампиной. Щвейцарецът не направи безупречен старт по пътя си към победата, но компенсира грешките си с постоянно висока скорост в долната част на пистата. На втроро място след настоящия световен шампион се нареди съотборника му Марко Одермат, който завърши втори, с три десети на 30 стотни зад него. Родения на близо в Кастерлото южно тиролец Флориан Шидер от отбора на домакините се нареди трети на подиума ма 98 стотни от победителя.
Утре белия керван се пренася в Алта Бадия, където следват гигански слалом и слалом в понеделник с участието на Албер Попов.