О т Българския спортен тотализар излязоха официално уточнение за приемането на зaлози и изплащането на печалби.

Вижте становището без редакторска намеса:

Във връзка с публично разпространени твърдения в част от медиите относно валутата, в която се обявяват и изплащат печалбите от игрите на ДП „Български спортен тoтализатор“ (БСТ), представяме настоящото становище с цел яснота по фактите, нормативната рамка и предприетите действия.

1) Нормативна рамка – зaлози и печалби само в евро;

Съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за хaзарта хaзартните игри се провеждат със зaлози и печалби само в евро. В този контекст БСТ приема зaлози и изплаща печалби в евро, като едновременно с това визуализацията на суми на терминални устройства/разпечатки в пунктовата и външната мрежа се подчинява на режима на двойно обозначаване и приложимите указания към операторите.

2) Интеграционните и технологичните процеси по преминаване към работа в евро (в т.ч. разплащания и взаимодействие с банкови платежни инструменти) се изпълняват планово и в нормален режим. БСТ поддържа активна информационна кампания към участници и партньори, така че преходът да бъде разбираем, предвидим и без затруднения за гражданите.

Системните и публичните канали на БСТ се уеднаквяват, така че информацията за печалбите да бъде недвусмислена, разбираема и в пълно съответствие с действащата нормативна рамка.

По повод тиражираните медийни публикации за грешката в изписването в графиката показваща натрупващата се джакпотна сума, която се променя ежетиражно спрямо постъпленията, мигновено бяха предприети действия за отстраняването и, в много кратки срокове. В случая не влияе върху финалните резултати, не засяга коректността на игрите или изплащането на печалбите.

Всички зaлози, които са били направени до 18:00 часа на 31 декември 2025 година, са били валидни, а играчите не са били ощетени по никакъв начин.

БСТ потвърждава, че зaлози се приемат в евро и печалби се изчисляват и изплащат в евро, в изпълнение на чл. 3, ал. 4 от Закона за хaзарта.До 4.01, когато от 18:45 часа ще се проведе първия за 2026 г. тираж всички системи ще работят в пълен синхрон. Към днешна дата в Централната компютърна система имаме постъпления е евро, които се обработват активно и адаптират със съответните банкови инструменти.

Няма основания да се говори за "гаф" или техническа грешка, когато става въпрос за преход към нова валута. Българският спортен тотализатор продължава да функционира в съответствие с новите правила, като гарантира висока степен на сигурност, прозрачност и надеждност за любителите на игрите, както и безопасност на всички зaлози и лични данни.