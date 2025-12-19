З а 33-ти път Фондация „Български спорт“ отличи най-изявените състезатели на страната през отминаващата 2025-та година. Кои обаче са големите победители и основните призьори на наградите „Спортен Икар“? За втори пореден път Карлос Насар спечели отличието „Спортен Икар“ на годината. През 2025-а българският щангист стана световен и европейски шампион в категория до 94 килограма.

С пълно единодушие националният отбор по волейбол за мъже завоюва отличието за Отбор на годината след второто място на Световното първенство във Филипините.

В други от категориите Радослав Янков спечели наградата за шампионско дълголетие. За проби в световния спорт бяха отличени сноубордистката Малена Замфирова и волейболистът Симеон Николов, а неговия брат Александър Николов, европейският шампион по лека атлетика в зала Божидар Саръбоюков и биатлонистката Милена Тодорова получиха приз за достойно представяне. Основна част от призьорите не взеха участие в церемонията.

Специална награда за параолимпикс получи Ружди Ружди, който се обърна към присъствуващите чрез видеопослание.

„Успяхме да обединим България, което е най-важното. Мисля, че този отбор е на 22 години и половина, така че тепърва в следващите 10 години ще продължава да ни радва“, заяви президентът на БФ Волейбол.

„Очаквам най-вече от себе си да покажа още по-добри резултати, защото знам, че можех още тази година да ги постигна. Вече, когато покажеш добрите резултати, смятам, че идват и призовите класирания“, сподели европейският шампион по лека атлетика в скок на дължина Божидар Саръбоюков.

