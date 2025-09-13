О т 12 до 14 септември 2025 г. столицата ще бъде домакин на едно от най-значимите събития в календара на българския падел – Sofia Padel Open 2025. Турнирът се организира от MDS Padel Academy и AYA Padel Club и ще събере на едно място едни от най-добрите играчи от България и чужбина.

Състезанието обещава високо ниво на конкуренция и зрелищни мачове, а общият награден фонд достига 10 000 лева. Това поставя турнира сред най-атрактивните падел събития у нас и създава допълнителна мотивация както за състезателите, така и за публиката.

Форматът на Sofia Padel Open 2025 включва различни нива, които дават шанс за изява както на професионални играчи, така и на любители:

Platinum Men Doubles – основната и най-престижна категория, ограничена до 32 двойки.

Gold Men Doubles

Silver Men Doubles

Bronze Men Doubles

Mix Doubles

Така организаторите гарантират, че състезанието ще бъде динамично и балансирано, като всеки ще има възможност да премери сили с равностойни опоненти.

Паделът е създаден през 60-те години в Мексико, а малко по-късно Испания го превръща в национална страст. Оттам спортът се разпространява в цяла Европа – Португалия ,Франция, Италия, Швеция – и за кратко време се превръща в едно от най-практикуваните занимания за хора от всички възрасти. С нарастващата си популярност в България, паделът се превръща в един от най-бързо развиващите се спортове. София вече се утвърждава като център за падел активности, а Sofia Padel Open е още едно доказателство за сериозното развитие на спорта у нас. Турнирът ще бъде не само състезателна платформа, но и празник за всички фенове на падела – с възможност да наблюдават висококачествени мачове и да се срещнат с топ играчи. Днешният турнир в AYA Club е доказателство, че паделът се превръща в новата голяма страст на българите.