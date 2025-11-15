Я ник Синер се класира на финала във Финалния турнир на АТР в Торино за трета поредна година. Италианецът не даде шанс на Алекс де Минор и стигна до успех със 7:5, 6:2.

Синер не е губил сет, нито пък е допускал пробив от началото на финалите в Торино. Той спечели категорично групата си, а сега се справи с лекота и с Де Минор. Така италианецът стана най-младият тенисист с три поредни финала на последния турнир за годината след Лейтън Хюит през 2004 г.

„Първо – много съм щастлив. Това е последният турнир за годината и съм щастлив, че завършвам така. Беше много труден мач, особено в началото на първия сет. Той сервираше страхотно, много прецизно. Във втория сет пробих рано и нивото ми се вдигна. Опитах се да бъда по-агресивен и това проработи, но беше труден мач“, каза Синер.

На финала той ще срещне или големия си съперник Карлос Алкарас, или Феликс Оже-Алиасим. Техният полуфинал започва в 21.30 ч. днес.