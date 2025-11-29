О скар Пиастри спечели категорично спринта за Гран при на Катар и запази надеждите си в битката за титлата във Формула 1. Пилотът на Макларън намали изоставането от съотборника си Ландо Норис на 22 точки, след като британецът завърши трети. Джордж Ръсел (Мерцедес) се класира на второ място.

Макс Верстапен (Ред Бул), който също е в битката за титлата, остана на 4-о място, като вече изостава с 25 точки от Норис.

Пиастри доминираше в спринта, като водеше във всяка от 19-те обиколки. Норис пък успя да удържи Верстапен, който все пак навакса две позиции, тъй като тръгна от шестото място.

„За момента е добър уикенд. Всичко вървя гладко в спринта, доволен съм и се надявам да продължа така“, заяви Пиастри.

Юки Цунода (Ред Бул) завърши на пето място, Кими Антонели (Мерцедес), а точки от спринта взеха още Фернандо Алонсо (Астън Мартин) и Карлос Сайнц (Уилямс).

Поредният провал претърпяха във Ферари. Шарл Льоклер завърши 13-и, а Люис Хамилтън се нареди едва на 17-о място. След спринта Хамилтън заяви: „Не знам как успяхме да направим колата още по-лоша.“

По-късно днес ще се проведе и квалификацията за основното състезание утре.