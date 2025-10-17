Калояна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите International Challenge в чешката столица Прага.

Четвъртата поставена в схемата 19-годишна суперталантлива блондинка от Първомай, която е двукратна европейска шампионка за девойки, елиминира лесно представителката на домакините и квалификантка Амели Маикснерова с 21:6, 21:16 за 20 минути. По-късно Налбантова ще срещне Рейчъл Дараг (Ирландия).

При мъжете Димитър Янакиев претърпя поражение на старта от №6 Даниил Дубовенко (Израел) с 13:21, 17:21 за 39 минути.

По-късно Христомира Поповска ще играе с шестата поставена в схемата Тереза Швабикова (Чехия).