А втомобилният състезател Никола Цолов, както и тенисистите Иван Иванов и Александър Василев ще бъдат удостоени с отличието "Почетен знак на Столична община" на празника на София - 17-и септември. Това съобщиха от Столичния общински съвет.

По предложение на председателя на СОС Цветомир Петров тримата млади български спортисти ще получат наградите заради безспорните си успехи и прославата на България на световната спортна сцена.

Ето какво написаха за тях от СОС в аргументацията за отличията:

Автомобилният състезател Никола Цолов е символ на новото поколение в българския спорт - целеустремен, дисциплиниран и с огромен потенциал. Той е феномен и огромна надежда България да има участие във Формула 1 и именно заради това заслужено получава почетното отличие на Столична община.

С успехите си Иван Иванов прослави България на най-престижните тенис сцени в света, превръщайки се и в положителен пример за младите хора у нас. Той е символ на бъдеще и развитие, като на 16 години вече се нарежда сред най-обещаващите таланти в световния тенис, който носи надежда за нови големи български успехи в професионалния спорт. Отличаването му от страна на Столична община ще бъде не само признание за личните му постижения, но и знак на уважение към усилията му да представя България на най-високо международно ниво.

Александър Василев е едно от най-ярките млади имена в българския спорт днес. Със своите успехи на юношеските турнири от Големия шлем, пробив в мъжкия тур и достойно представяне в националния отбор, той вече е символ на новото поколение български тенисисти. Отличаването му от страна на Столична община би било напълно заслужено признание не само за личните му постижения, но и за вдъхновението, което дава на стотици деца и младежи в България да вярват, че с труд, постоянство и талант могат да достигнат световни върхове.

Докладът с вносители кмета на София Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров, председателя на комисията Диян Стаматов и секретаря на Столичната община Яна Георгиева ще бъде гласуван на 11 септември на редовно заседание на градския парламент.