А мериканската легенда Анди Родик видя любопитен детайл в играта на Карлос Алкарас срещу Яник Синер и допусна, че испанецът е почерпил идеи от Григор Димитров, пише Tennis World USA. Във финала на US Open Алкарас показа пълния си арсенал и стигна до титлата след успех с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Един от ключовите му ходове бе използването на слайса, който обърка ритъма на Синер.

Родик припомни, че именно Димитров бе този, който на „Уимбълдън“ заложи изцяло на слайс срещу италианеца и това му носеше предимство, преди контузия да го спре при аванс от 6:3, 7:5. „Късият, почти като на Федерер, слайс беше различен ход. Не може да не си помислиш, че Алкарас е гледал мача на Димитров или поне му е направил впечатление. Той го използваше и постоянно смесваше ударите“, коментира Родик в подкаста си Served with Andy Roddick.

Бившият №1 в света определи представянето на Алкарас като „най-агресивното“ срещу Синер досега. „Вариациите му са невероятни, а начинът, по който се наглася в хода на мача – впечатляващ. Когато Синер започна да се адаптира към слайса, Карлос започна да атакува мощно и всеки път, когато вкараше съперника в ъгъл, веднага тръгваше напред. Атлетизмът му е нечовешки“, допълни шампионът от US Open 2003.

Родик обърна внимание и на сервиса на Алкарас, който според него става все по-силен. Испанецът вече има четири победи в петте си мача със Синер през този сезон и води с 10:5 в преките двубои.

