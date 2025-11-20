Б ългарската федерация по вдигане на тежести е съгласна с условията на Карлос Насар. Това заяви пред БНТ президентът Стефан Ботев. Той е съгласен с условията на Насар, но в момента чака активност от негова страна. Ботев сподели, че Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги.

"От наша страна, от федерацията, нямаме никакви претенции към него. Чакаме той да представи неговия договор и да го подпишем. Това е чисто и ясно. Нямаме никакво разминаване.

Ние не искаме да го пускаме, нямаме намерение да го пускаме да се състезава за друга държава, защото имаме нужда от такъв човек. Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги. Мисля, че ще остане, тъй като би трябвало да е доволен", заяви Ботев.