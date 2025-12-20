С ъстезателят по борба свободен стил Шамил Мамедов благодари на Българската федерация за възможността да се състезава за България. Мамедов става национал от следващата година. Той е считан за един от най-добрите борци в свободния стил, има бронзов медал от световно първенство и е двукратен шампион на Русия.

„Искам да споделя някои важни новини - от следващия сезон ще представям националния отбор на България. Благодаря ви много за доверието и възможността да се състезавам и боря за България - ще направя всичко, за да оправдая очакванията. Искам също да изразя благодарността си към Руската федерация по борба, целия треньорски щаб и всички момчета, с които сме работили и с които сме изминали дълъг път през годините. Благодаря ви за подкрепата, за опита и за вярата“, написа Мамедов в профила си в Инстаграм.

Пред ТАСС президентът на Руската федерация по борба Михаил Мамиашвили заяви, че Мамедов е настоявал да отиде в България.

„Той категорично настоя. Тези трансфери се случват и ще се случват. Интересите на националния отбор и мотивацията са важни тук. Мамедов е способен борец и беше избран в отбора по време на последния олимпийски цикъл“, каза Мамиашвили, цитиран от БТА.

От федерацията съобщиха, че петима членове на Управителния съвет са гласували „за“ руснакът да се състезава за България, трима са били „против“, а други трима, сред които и президентът Станка Златева, са се въздържали. Златева е против използването на чужденци, а Мамедов е привлечен още от предишното ръководство.

„Продължавам да отстоявам позицията си, че не трябва да взимаме чужди спортисти, а да създаваме наши, каквато беше и моята предизборна платформа", каза Станка Златева.