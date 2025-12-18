Б ез грешка в стрелбата Милена Тодорова завърши 26-а в спринта на 7,5 км за Световната купа в Анси (Фр).
Най-добрата ни биатлонистка остана на 1:11.1 минути от Хана Йоберг (Шв), която също бе перфектна на рубежа и победи с време 19:24.9 мин. Така само Милена се класира за преследването утре, след като Лора Христова финишира на 74-то място с два пропуска, Валентина Димитрова е 77-а с една грешка, а с три неточности Мария Здравкова е 89-а. Втора с с едва 3.3 секунди изоставане от Йоберг завърши представителката на домакините от Франция Лу Жанмоно, която също свали и десетте си мишени при стрелбата. Всички състезателки в топ 6 приключиха с безгрешна стрелба, като ски бягането определи подредбата им. Трета на 11.4 секунди е италианката Доротея Вирер, а на 14.9 секунди остана нейната сънародничка Лиза Витоци. Пета на 16.2 секунди завърши Паулина Батовски-Фиалкова от Словакия, топ 6 се допълни от финландката Суви Минкинен на точно 27 секунди от победителката.