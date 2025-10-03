Легендарният треньор Илиян Пищиков (вдясно и на двете снимки) получи наградата вместо Божидар Саръбоюков, който в момента е на лагер.

Н ашият Божидар Саръбоюков и сръбкинята Ангелина Топич заслужиха приза "Изгряваща звезда" за 2025 година на Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ).

За крайното подреждане в класацията за приключилия сезон бяха взети четирите най-добри представяния на отделните лекоатлети на световните първенства на открито и на закрито, на европейското първенство в зала, европейското отборно първенство, както и Балканиадите на открито и в зала в отделните възрастови групи.

21-годишният Саръбоюков стана европейски първенец в зала на скок дължина при мъжете в Апелдоорн, спечели сребро на континенталния шампионат за младежи до 23 години в Берген, триумфира на Балканиадата в зала в Белград и завърши втори на първенството на полуострова във Волос.

20-годишната Топич взе бронзов медал в скока на височина на световния шампионат при жените в Токио, сребро в Апелдоорн, стана европейска шампионка до 23 години в Берген и балканска на открито във Волос.

Състезателите на овчарски скок Емануил Каралис (Гърция) и Тина Шутей (Словения) спечелиха големите награди - атлет и атлетка на годината. Каралис триумфира, след като стана световен вицешампион на открито в Токио и в зала в Нанджин, европейски първенец на закрито в Апелдоорн, както и балкански шампион на открито във Волос, с което си осигури първото място в класацията при мъжете. Най-добра при жените е Шутей, която взе бронз в Токио, сребро в Нанджин и Апелдоорн, като спечели в своята дисциплина на европейското отборно първенство в група Б.

Церемонията по награждаването се състоя в Птуй (Словения), от името на Саръбоюков, който се появи само виртуално на екрана в залата, тъй като в момента е на лагер, наградата получи легендарният треньор Илиян Пищиков.