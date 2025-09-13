С елекционерът на националния отбор на България Джанлоренцо Бленджини изрази задоволството си от успеха на старта на Световното първенство срещу Германия с 3:0, но предупреди, че още нищо не е постигнато. "Хубава победа, хубав резултат, но това е само първи мач. И четирите отбора в групата ще играят всеки мач като финал. Трябва да останем концентрирани и да играем за успех във всеки един момент", каза италианският специалист.

"Лесно се работи с млади волейболисти, защото при тях има много голямо желание да се развиват и да вървят напред. Попиват всичко и се справят. Но не сме постигнали още нищо. Нека някои победи в Лигата на нациите не ни заблуждават, защото ни предстои още много работа", предупреди Бленджини.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX