О лимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова ще има много сериозна конкуренция на започващото утре Световно първенство по карате в Кайро (Египет). Българката е поставена под номер 3 в схемата на категория до 55 килограма кумите, в която водачка е трикратната европейска шампионка индивидуално и олимпийска вицешампионка Анжелика Терлюга (Украйна). Номер 2 е южноамериканската и панамериканска шампионка Валентина Торо от Чили.

Туркинята Туба Якан, която победи Горанова на финала на Мондиал 2023 в Будапеща, няма да защитава титлата си. В схемата обаче са още настоящата европейска шампионка от Ереван 2024 Мия Бич (Германия), както и сребърната медалистка от надпреварата в арменската столица през май Дженифър Варлинг (Люксембург). Световната шампионка от Дубай 2021 Ахлам Юсеф (Египет), действащата шампионка от Африканските игри Луиза Абуриш (Алжир), както и световната вицешампионка от Дубай 2021 Тринити Алън (САЩ) също са сред претендентките за отличията в Кайро.

Горанова се стреми към първо злато от Световно първенство след среброто на предишния шампионат в Будапеща преди две години, както и бронзовите медали от Дубай 2021 и Мадрид 2018.

България ще бъде представена от две състезателки на първенството в египетската столица, като при кумите до 50 килограма ще участва и 19-годишната Теодора Цанева, която е водачка в световната ранглиста за девойки до 21 години и европейска вицешампионка във възрастовата група от Белско-Бяла 2025. Общо 384 състезатели от 88 страни ще се включат в отделните категории на надпреварата (по 192 мъже и жени).

