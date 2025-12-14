С тефани Стоева и Габриела Стоева станаха шампионки при двойките на турнира по бадминтон от Световните серии "BWF Tour Super 100" в Индия. Хасковлийките, които са поставени под номер 1 в схемата, победиха на финала Кармен Тин и Син И Онг от Малайзия с 21:19, 21:14 за 39 минути.
Състезателките на България записаха по този начин пети пореден успех и вдигнаха титлата на Индия. Стефани Стоева и Габриела Стоева изоставаха със 17:18, но направиха силна серия в края и взеха първия гейм. Във втората част те доминираха и поведоха със 17:9 и без проблеми затвориха мача. Петкратните европейски шампионки играха осми финал за 2025 година и завоюваха седми трофей.