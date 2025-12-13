С тефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за финала на двойки жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF Tour Super 100" в Кутак (Индия). Сестрите, които са поставени под номер 1 в схемата, записаха четвърти пореден успех в надпреварата. Те победиха категорично с 2:0 (9, 16) третите поставени Исяна Мейда и Ринджани Настине (Индонезия) .

Българките доминираха изцяло в срещата и спечелиха убедително срещата.

За титлата утре Стефани Стоева и Габриела Стоева ще спорят срещу вторите поставени Кармен Тин и Син И Онг от Малайзия.

Европейските шампионки ще играят на осми финал за 2025 година и ще търсят седми трофей.