Сестри Стоеви са на мач от титлата в Ал-Аин.

В одачките в схемата Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за полуфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите Tour Super 100 в Ал-Аин (Обединени Арабски Емирства).

Българките, които са пети от световното първенство в Париж 2025 и европейски шампионки, победиха във втория си двубой от надпреварата осмите поставени Кавиприя Селвам и Симран Синхи (Индия) с 21:16, 21:8 за 29 минути.

Сестрите нямаха проблеми в двубоя, в който показаха отлична игра и затвориха за по-малко от половин час на корта.

За място на финала възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова ще играят утре (събота, 4 октомври) с победителките от мача между №4 Бенгису Ерчетин/Назлъджан Инджъ (Турция) и Шрея Баладжи/Депта Сатхиш (Индия).