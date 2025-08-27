Това е 10-ият шампионат на планетата, на който участват сестри Стоеви.

П еткратните европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за осминафиналите на световното първенство по бадминтон за мъже и жени във френската столица Париж.

Сестрите, които участват на десети шампионат на планетата в кариерата си, победиха поставените под №16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия) с 21:11, 21:9 за 34 минути.

Българките поведоха с 11:9 при първото техническо прекъсване, след което преднината им достигна 16:9 и те без проблеми взеха първия гейм. Във втората част най-добрите ни състезателки отново стартираха по-силно, спечелиха 6 поредни точки, а след това натрупаха аванс 9:1 и 13:2. Те продължиха стабилната си игра в защита и в атака, затваряйки мача с 21:9.

В спорт за място на четвъртфиналите Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят с победителките от двубоя между №8 в схемата Юки Фукушима/Маю Мацумото (Япония) и Анджела Ю и Гроня Самървил (Австралия).