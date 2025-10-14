Японки или индонезийки ще са следващите съпернички на сестрите.

Е вропейските шампионки на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа на турнира от сериите World Tour Super 750 в Одензе (Дания).

В първия кръг сестрите се наложиха лесно над представителките на Индия Кавиприя Селвам и Симран Сингхи с 21:4, 21:11 за 24 минути на корта.

В следващия си мач българките излизат срещу победителките от двубоя между №4 Рин Иванага/Кие Наканиши (Япония) и Лани Майсари/Амалия Пративи (Индонезия).

Стефани Стоева ще играе и в надпреварата на сингъл, а първата й съперничка утре (сряда, 15 октомври) ще бъде Га Юн Ким (Република Корея).