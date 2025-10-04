С тефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за финала на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите "Tour Super 100" в Ал-Аин (Обединени Арабски Емирства). Българките, които са водачки в основната схема, победиха с 2:0 (16, 14) поставените под №4 Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция) на полуфинала.

Българките водеха през почти целия мач. Само в първия гейм съперничките им успяха да се доближат на точка, а във втория след 8:6 българките направиха силна серия и без проблеми затвориха срещата.

На финала в неделя те ще срещнат №5 в схемата Ян Фей Чън и Лян Чън Сун (Тайван).

За сестри Стоеви това е втори финал за по-малко от месец. В средата на септември те станаха шампионки в Льовен (Бел).