С тефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха бронзови медали в последния си турнир за годината. Те достигнаха полуфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в Астана (Каз). Българките, които бяха поставени под №1, загубиха с 1:2 (15, -15, -12) от четвъртите в схемата Лани Триа Маясари и Амалия Кахая Пративи (Индонезия).

След това сестрите направиха обобщение на годината с публикация в социалните мрежи.

„Приключи още една невероятна година! Четвърта европейска титла, пето място на световното първенство в Париж 2025, седем титли, номер 11 в света на женските двойки и топ 80 на микс. Толкова сме благодарни за всичко, което постигнахме тази година - за уроците, битките, победите и хората до нас. Благодарим на семейството ни, екипа и всички, които ни подкрепят - на корта и извън него. Без вас това нямаше да е възможно! Отиваме за още през 2026 година“, написаха сестрите в профила си в Инстаграм.