Състав на Софийския градски съд (СГС) отмени избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет. Това става ясно от днешното решение № 1802 на СГС, ТО VI-25, съобщава БТА. Производството по делото е по искови молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков за отмяна като незаконосъобразни на решенията на Общото събрание на Българския олимпийски комитет, проведено на 19 март 2025 година, по т. 9 от дневния ред, с което за председател на централата е избрана Весела Лечева, по т. 10 от дневния ред за избор на нов състав на Изпълнителното бюро на организацията и по т. 11 за избор на състав на Контролния съвет на БОК.

Като основания за незаконосъобразност на оспорените решения в исковите молби на четиримата ищци се сочат следните обстоятелства: нарушение на чл. 32, ал. 3 от Устава на БОК при връчване на поканата за общото събрание, изразяващо се в неизпращането ѝ индивидуално на имейл или по пощата най-малко 1 месец преди заседанието до всички членове на сдружението, а само до част от тях; нарушение на чл. 35, ал. 1 от Устава, изразяващо се в това, че кандидатурата за председател на Весела Лечева е подадена на 27.02.2025 г., което е по-късно от посочения срок от 20 дни преди датата на провеждане на събранието; делегатът на Сдружение „Българска федерация по хокей на трева“ не е имал изрично пълномощно за участие в Общото събрание, каквото се изисква съгласно Устава; в Общото събрание като представител на Българска федерация по борба е участвал бившият, а не новоизбраният председател Станка Златева; не е извършена проверка за легитимация на гласуващите, делегатите са гласували с делегатски карти, които не са поименни, при което е било възможно гласуване от лица, които не са членове на БОК; в гласуването за избор са допуснати членове с пълномощни, без да е взето решение от Управителния съвет на съответната федерация за упълномощаването им; гласуването за членове на ИБ и КС е било en bloc – за целите предложени състави на двата органа, в противоречие с чл. 37, ал. 2 от Устава и без такова гласуване да е включено в дневния ред и да е взето решение за това от Общото събрание; протоколът от общото събрание не е подписан от избрания от Общото събрание секретар и от председателя на сдружението, в противоречие с чл. 40, ал. 2 от Устава на БОК, и липса на изискуемото равенство между двата пола, както и липса на необходимия количествен превес на спортните федерации в новоизбрания състав на Изпълнителното бюро, в противоречие съответно с чл. 42, ал. 4 и ал. 3 от Устава на БОК.

Постъпили са и писмени отговори на исковите молби от конституираната на страната на ответника Весела Лечева, която оспорва допустимостта и основателността на предявените искове и иска прекратяване на делото.

Вследствие на разглеждането на всички събрани писмени доказателства по делото СГС уважава исковете като основателни и отменя решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година по точки 9, 10 и 11 за избор на нов председател и нови Изпълнително бюро и Контролен съвет.

БОК ще трябва да заплати и разноските по делото на ищците за заплатени държавни такси и за адвокатско възнаграждение в общ размер на 2150 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в двуседмичен срок от връчване на препис на всяка от страните.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX