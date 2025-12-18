Ш вейцарците отново доминират във Вал Гардена.

18..12.2025. От Александър Михнев.

Марко Одермат спечели спускането от Световната купа по ски във Вал Гардена за втора поредна година, което беше пренасрочено в южно тиролския курорт от Бийвър Крийк по-рано през сезона.

Това е юбилейна 50-та победа в кариерата за швейцареца, което го нарежда по брой победи до великия италианец Алберто Томба.

Само трима скиори при мъжете са постигали повече победи: Херман Майер 54, Марсел Хиршер 67 и Ингемар Стенмарк 86.

На второ място се класира сънародника Одермат, Франьо фон Алмен на 0,15 сек от пибедителя, а на трето място на подиума се нареди представителя на домакините Доминик Парис на 0,19 сек.

Вал Гардена празнува специално събитие днес. Това е състезание по спускане от Световната купа под номер 1000 при двата пола: номер 542 при мъжете и номер 458 при жените.

Утре е втория старт на супер-г, а в събота е класическото спускане на легендарната писта Саслонг.

